В Апатитах мужчина тайком вынес из магазина 31 упаковку сыра

Мужчина набрал товара на 4,5 тысяч рублей и оплачивать его не стал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апатитах поймали сырного вора. Мужчина набрал товара на 4,5 тысяч рублей и оплачивать его не стал.

Как выяснили сотрудники полиции по камерам наблюдения, один из покупателей воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает и похитил 31 упаковку сыра. Продукцию он спрятал в рюкзак, а затем ушел.

- Безработного 37-летнего апатитчанина, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Тот пояснил, что похищенное успел продать, а вырученные деньги потратил, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.

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