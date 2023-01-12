Новый компьютерный томограф поставят в Мурманский клинический многопрофильный центр

Мурманский областной клинический многопрофильный центр получит компьютерный томограф всего тела.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманский областной клинический многопрофильный центр получит компьютерный томограф всего тела.
В комитете по конкурентной политике региона сообщили, что в электронном аукционе победителем стала мурманская компания ООО «Нордмедсервис», с которой заключен муниципальный контракт на 69,2 миллиона рублей.
Поставщик рентгеновского аппарата также введет в эксплуатацию медицинское изделие и обучит правилам обращения с ним специалистов.
Напомним: для строительства нового здания Мурманской детской клинической больницы подыскивают земельный участок. Ведутся геологические изыскания.
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