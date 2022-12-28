Для строительства нового здания Мурманской детской клинической больницы подыскивают земельный участок

Глава региона отметил, что вопрос по строительству нового здания больницы стоит в повестке, земельный участок для него ищут. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Мурманская детская клиническая больница давно нуждается в новом здании или хотя бы в ремонте. Вопрос об обновлении медучреждения губернатору Андрею Чибису задали на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Глава региона отметил, что вопрос по строительству нового здания больницы стоит в повестке, земельный участок для него ищут.

- В Мурманске мало участков, где можно что-то строить. Сейчас ведутся геологические изыскания на одном из земельных участков для возможности размещения там такого строения. В первом квартале 2023 года, когда будет получен отчет, мы сможем принимать решение о том, сможем ли мы там строить, - сообщил Андрей Владимирович.

Напомним: 9 января в Мурманске откроется новый детский сад на 80 мест. Его построили на Капитана Орликовой.

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