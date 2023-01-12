За сутки телефонные мошенники оставили жителей Мурманской области без 5 миллионов рублей

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Восемь жителей Мурманской области за сутки обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. В общем итоге северяне перевели аферистам около 5 миллионов рублей.

Так, 60-летней жительнице Мурманска позвонили и сообщили о попытке оформления кредита на ее имя. Женщину убедили самой взять кредиты в банках и перевести деньги на «безопасные счета», что она и сделала. Ущерб составил более трех миллионов рублей.

По такой же схеме мошенники обманули 69-летнюю северянку. Та отдала аферистам 740 тысяч рублей своих сбережений.

- 55-летний мурманчанин также доверился мошенникам. После общения с лжесотрудником банка мужчина взял кредит и перевел на неустановленные счета почти полмиллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут.

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