Одну из старейших школ Мурманска откроют после обновления 1 сентября 2023 года

В Мурманске полным ходом идет ремонт одной из старейших школ города. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске полным ходом идет ремонт одной из старейших школ города. В школе №1, что находится на улице Капитана Буркова, делали все фактически с нуля.

На данным момент завершены работы по капремонту фасада, кровли, систем водоотвода. Появилось современное наружное освещение. Сейчас основные работы идут внутри.

Школу планируется открыть и начать занятия уже 1 сентября 2023 года. Фото: Администрация города Мурманска

- Помещения почти готовы для отделки: обновим полы, стены, потолки. Установим сигнализацию, видеонаблюдение. После завершения строительных, монтажных работ перейдем к оснащению помещений всем необходимым для образовательного процесса, закупим мультимедийное оборудование, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Школу планируется открыть и начать занятия уже 1 сентября 2023 года.

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