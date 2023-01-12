В Мурманской области за новогодние праздники подорожали морковь и картошка

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на продукты первой необходимости за минувшие новогодние праздники в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 30 декабря по 9 января больше всего подорожали морковь (на 11,9%), картошка (на 5,2%), свежая белокочанная капуста (на 2,2%), поваренную соль (на 1,8%), куриные яйца (на 1,7%), яблоки (на 1,6%).

- Снизились цены на сахар (на 2,5%), пшено (на 2%), гречневую крупу (на 1,8%), шлифованный рис (на 0,9)%, - отметили в ведомстве.

Напомним: авторы общероссийского проекта «Котлета с пюрешкой» представили данные об изменении цен по состоянию на декабрь 2022 года

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