В Мурманской области подорожали «Котлета с пюрешкой»

Авторы общероссийского проекта «Котлета с пюрешкой» представили данные об изменении цен по состоянию на декабрь 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авторы общероссийского проекта «Котлета с пюрешкой» представили данные об изменении цен по состоянию на декабрь 2022 года.

- Это некоммерческий всероссийский проект, направленный на мониторинг минимальных розничных цен на продукты, составляющие условный ежедневный рацион среднестатистического россиянина. В условный рацион входит 31 продукт, используемый при приготовлении завтрака, обеда и ужина, - сообщили авторы исследования.

В Мурманской области стоимость такого ежедневного рациона составляет 354,18 рубля или 13,6% от размера номинальной заработной платы в регионе.

- Впервые Мурманск не вошёл в группу лидеров по дороговизне и расположился в середине рейтинга, заняв 18-е место из 38, — отметила результаты предновогоднего мониторинга Екатерина Шарова, доцент кафедры философии и социальных наук МАГУ, студенты которой помогали с исследованием.

Напомним: стал известен «индекс борща» для разных регионов России за декабрь 2022 года. В Мурманской области продуктовый набор для приготовление блюда на семью из четырех человек обойдется в 133,37 рубля. А перед Новым годом Мурманскстат посчитал стоимость двух главных салатов на новогоднем столе северян - «Оливье» и «Сельдь под шубой». Выяснилось, что оба стали обходиться дороже для жителей региона.

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