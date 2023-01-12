В Апатитах появились три новых современных остановки

В Апатитах установили еще три новых современных остановки. Фото: администрация города Апатиты

В Апатитах установили еще три новых современных остановки. Комплексы обновили на остановочных пунктах «Вокзал» (Привокзальная площадь), «Городской рынок» (улица Бредова) и «Родник» (проспект Сидоренко).

- Комплексы оснащены датчиками температуры наружного воздуха, камерой видеонаблюдения и электронным табло, на котором можно следить за расписанием автобусов, - сообщили в администрации Апатитов.

Напомним: мурманский автобус №30 изменит расписание движения. Новый график введут в феврале.

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