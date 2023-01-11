Мурманский автобус №30 изменит расписание движения

Ознакомиться с измененным расписанием можно на сайте компании-перевозчика. Фото: правительство МО

В АО «Электротранспорт» сообщили о новом расписании движения автобуса, который курсирует по маршруту №30 в Мурманске. Ввести другой график планируется в феврале этого года.

Ознакомиться с измененным расписанием можно на сайте компании-перевозчика. Если есть возражения, можно обратиться по телефону: 8 8152 653-156.

Напомним: с 1 февраля проезд в общественном транспорте Мурманска вырастет до 37 рублей. Те, у кого нет Единой карты жителя Мурманской области, будут платить 40 рублей.

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