С 1 февраля проезд в общественном транспорте вырастет до 37 рублей

Также на всей территории региона будет установлен единый тариф для проезда в общественном транспорте.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области с 1 февраля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Последний раз это происходило два года назад - тогда цена за разовую поездку была определена на уровне 35 рублей. Теперь же впервые для пассажиров установят два тарифа.
- С 1 февраля 2023 года стоимость разовой поездки в городском сообщении для владельцев Единой карты жителя Мурманской области составит 37 рублей, а без карты – 40 рублей, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.
Также на всей территории региона будет установлен единый тариф для проезда в общественном транспорте.
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