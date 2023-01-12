Новым врио начальника Мурманскавтодора стал Дмитрий Игнатов

В Мурманскавтодоре временно исполняющим обязанности начальника стал Дмитрий Владиславович Игнатов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскавтодоре временно исполняющим обязанности начальника стал Дмитрий Владиславович Игнатов. В учреждении сообщили, что он назначен на эту должность приказом минтранса Мурманской области 9 января.
Напомним: летом прошлого года экс-начальника Мурманскавтодора Владислава Алиева задержали за получение взятки в крупном размере. Затем на его место пришел Артем Долгов, который в январе стал вице-губернатором региона.
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