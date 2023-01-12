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НовостиПроисшествия12 января 2023 8:32

Жительница Узбекистана пыталась украсть дорогой алкоголь из гипермаркета Мурманска

Женщину задержали сотрудники Росгвардии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
В отношении уроженки Узбекистана полицейские проводят проверку.

В отношении уроженки Узбекистана полицейские проводят проверку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поздним вечером росгвардейцам поступил тревожный сигнал из гипермаркета Мурманска, что находится в Октябрьском округе.

- Прибыв в магазин, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что одна из посетительниц пыталась вынести дорогостоящий алкоголь, минуя кассы. Однако женщина не смогла довести кражу, ее остановили на выходе, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

37-летнюю нарушительницу доставили ее в отдел полиции. В отношении уроженки Узбекистана полицейские проводят проверку.

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