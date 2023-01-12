МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра

Первая рабочая неделя не дает жителям Мурманской области расслабиться - испытывает северян на прочность метелью и сильным ветром. Фото: Мурлин Александр

Первая рабочая неделя не дает жителям Мурманской области расслабиться - испытывает северян на прочность метелью и сильным ветром. В четверг, 12 января, погода снова испортится.

- По Мурманской области ожидается сильный ветер, сильный снег, гололедица, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: 9 января сильный ветер повалил в Мурманске елку у железнодорожного вокзала, пострадали два человека.

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