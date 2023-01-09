Следком проводит проверку после падения на людей елки у вокзала в Мурманске

Следственный комитет проводит проверку после случившегося. Фото: murmansk.ru

Утром 9 января у железнодорожного вокзала в Мурманске упала новогодняя елка, не выдержав напора метели. Дерево рухнуло прямо на двух прохожих. Северяне получили травмы.

Следственный комитет проводит проверку после случившегося.

- Будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: момент падения елки попал на камеру видеонаблюдения.

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