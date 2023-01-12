Британский корабль Portland следит за фрегатом «Адмирал Горшков»

«Адмирал Горшков» первым в России получил гиперзвуковые и крылатые ракеты «Циркон».. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале января фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к боевой службе и отправился в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.

Как сообщают ВМС России, в международных водах рядом с Британией наш фрегат и сопровождающий его танкер «Кама» сопровождает британский корабль HMS Portland.

- Portland со своим специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и сообщает о передвижениях российских кораблей в Северном море, - говорится в официальном заявлении ведомства.

Напомним: «Адмирал Горшков» первым в России получил гиперзвуковые и крылатые ракеты «Циркон».

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