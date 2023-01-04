Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» с «Цирконом» на борту вышел на боевую службу

"Адмирал Горшков" первым получил "Циркон". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к боевой службе и отправился в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю. На борту корабля - гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», которому нет аналогов в мире. Фрегат первым на флоте получил такое оружие.

- Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО – ПРО. Скорость полета ракеты составляет более девяти Махов, а дальность – свыше тысячи километров, - сообщил Сергей Шойгу.

Напомним: в декабре фрегат завершил межфлотский переход и дошел до Североморска. В мае «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень в Белом море. Цель находилась на расстоянии тысячи километров от фрегата.

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