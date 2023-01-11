В Мурманской области потеплеет до +4

Вторая половина недели принесет жителям Мурманской области оттепель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вторая половина недели принесет жителям Мурманской области оттепель.

Как сообщила начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен, погоду Кольского полуострова определит восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. 12 января температура воздуха повысится до положительных отметок.

- Температура воздуха днем составит до +2+4 градусов. Ожидаются гололедица, снежная каша, на крышах могут образоваться наледь и сосульки, - отметили в оперштабе региона.

Напомним: толщина льда на водоемах Мурманской области меньше прошлогодней.

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