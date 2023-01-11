Толщина льда на водоемах Мурманской области меньше прошлогодней

В основном, толщина льда меньше прошлого года на 1-35 сантиметров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Толщина льда на водоемах Заполярья в этом году меньше, чем в предыдущем. Как сообщает мурманский гидрометцентр, на 10 января она составляла 17-55 сантиметров, что меньше нормы на 2-18 сантиметров.

- На реках и водоемах сохраняется зимний режим, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями, - отметили в УГМС.

В основном, толщина льда меньше прошлого года на 1-35 сантиметров.

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