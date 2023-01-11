В новогодние праздники в порту Мурманска обнаружили 50 килограммов кустарной рыбной продукции

63 банки и 16 брикетов даров моря ввозились незаконно. Фото: Мурманская таможня

Мурманская таможня подвела итоги работы за минувшие новогодние праздники. Так, через таможенные посты на сухопутном участке границы проследовало 2714 человек, 1062 единицы транспорта, 49 морских судов. Было 13 административных правонарушений.

Так, на борту морского судна таможенники нашли почти 50 килограммов рыбной продукции кустарного производства. 63 банки и 16 брикетов даров моря ввозились незаконно.

- Обнаруженная продукция принадлежала нескольким членам экипажа. Рыбная продукция была заготовлена ими самостоятельно без соблюдения технических условий и ГОСТов, заводской упаковки, маркировки и разрешительные ветдокументов, - сообщили в пресс-службе таможни.

Продукцию забрали, возбуждено дело об административном правонарушении.

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