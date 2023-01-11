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НовостиЭкономика11 января 2023 13:09

На строительстве порта «Лавна» в Мурманской области задействовано около тысячи рабочих

На объекте работают специалисты со всей России
Ника СВЕТЛОВА
Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона.

Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

К декабрю 2023 года в Мурманской области планируют достроить комплекс перегрузки угля «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Сейчас готовность объекта составляет 55%.

- Это, по сутки, первый порт, построенный в регионе после советского времени. Сейчас на строительстве работает тысяча человек. Налоговый потенциал комплекса составляет 8 миллиардов отчислений за 10 лет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона.

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