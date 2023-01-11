На строительстве порта «Лавна» в Мурманской области задействовано около тысячи рабочих

Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К декабрю 2023 года в Мурманской области планируют достроить комплекс перегрузки угля «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Сейчас готовность объекта составляет 55%.

- Это, по сутки, первый порт, построенный в регионе после советского времени. Сейчас на строительстве работает тысяча человек. Налоговый потенциал комплекса составляет 8 миллиардов отчислений за 10 лет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Перевалка угля на территории порта будет идти закрытым образом, что позволит снизить нагрузку на экологию региона.

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