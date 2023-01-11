Готовность порта «Лавна» в Мурманской области составляет 55%

Подрядчику удалось решить все вопросы с поставкой нужного оборудования и материалов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил строительную площадку комплекса перегрузки угля «Лавна».

— Готовность объекта составляет 55%. Подрядчику удалось решить все вопросы с поставкой нужного оборудования и материалов, - сообщил Андрей Чибис.

Завершить строительство планируют к концу 2023 года, работа идет в заданном темпе, несмотря на сложные условия, в том числе низкие температуры, отливы и приливы Кольского залива, необходимость взрывать скалы. При забивании свыше 800 свай применяется та же технология, что и для Крымского моста.

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