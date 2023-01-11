Две жительницы Мурманской области пытались пронести в колонии сим-карты

В отношении гражданок составлены протоколы об административном правонарушении. Фото: УФСИН по Мурманской области

В колонии Мурманской области две женщины пытались пронести запрещенные предметы.

Так, в сумочке у жительницы Мончегорска, которая пришла на длительное свидание к осужденному в исправительную колонию №17, сотрудники учреждения обнаружили сим-карту. Аналогичный случай произошел в ревдинской исправительной колонии строгого режима №23, куда жительница Оленегорска пронесла три сим-карты, спрятанные в обложке паспорта.

- Длительные свидания женщин с осужденными отменили. В отношении гражданок составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

В ведомстве напоминают, что сим-карты относятся к предметам, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях.

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