По заказу Свято-Андреевского морского кафедрального собора в Североморске изготовят ковчег для мощей Александра Невского

Ковчег для мощей Александра Невского будет создан в виде богатырского шлема. Фото: vk.com/soborsever

В декабре 2022 года Свято-Андреевскому морскому кафедральному собору в Североморске были переданы мощи святого благоверного князя Александра Невского. Для сохранения святыни был нужен ковчег, на создание которого объявили сбор.

Чтобы собрать нужную сумму в размере 180 тысяч рублей, понадобилось менее месяца.

- Радостная новость! Сбор на изготовление ковчега для мощей святого благоверного князя Александра Невского закрыт! Работа по изготовлению начнется уже в конце января, - сообщили в соборе.

Работу доверили пермскому мастеру Сергею Степину, известный исторической реконструкцией. Ковчег он создаст в виде богатырского шлема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru