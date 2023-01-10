В Мурманске завершены поиски 13-летнего мальчика

Мальчика нашли живым.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске 9 января пропал 13-летний мальчик, который днем ушел из дома и не вернулся.
Как сообщили волонтеры поискового отряда «МурманСпас» 10 числа, ребенка нашли живым и невредимым. В интересах несовершеннолетнего не раскрывается, где он был.
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