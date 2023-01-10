В Мурманской области дети участников спецоперации смогут посещать кружки и секции вне очереди

Меры соцподдержки ввели по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ввели дополнительные меры социальной поддержки в сфере образования для детей участников спецоперации.

- Ребята смогут посещать кружки и секции вне очереди, зачисляться во внеочередном порядке в группы продленного дня и в госорганизации, реализующие программы дошкольного образования, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Меры соцподдержки ввели по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Напомним: в октябре 2022 года депутаты Мурманской областной Думы единогласно поддержали инициативу правительства региона, что дети северян, призванных в рамках частичной мобилизации, и участников спецоперации будут бесплатно ходить в детские сады.

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