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НовостиОбщество10 января 2023 12:54

В Мурманской области дети участников спецоперации смогут посещать кружки и секции вне очереди

Меру соцподдержки приняли по инициативе губернатора Андрея Чибиса
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Меры соцподдержки ввели по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Меры соцподдержки ввели по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ввели дополнительные меры социальной поддержки в сфере образования для детей участников спецоперации.

- Ребята смогут посещать кружки и секции вне очереди, зачисляться во внеочередном порядке в группы продленного дня и в госорганизации, реализующие программы дошкольного образования, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Меры соцподдержки ввели по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Напомним: в октябре 2022 года депутаты Мурманской областной Думы единогласно поддержали инициативу правительства региона, что дети северян, призванных в рамках частичной мобилизации, и участников спецоперации будут бесплатно ходить в детские сады.

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