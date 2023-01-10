Норвегия ввела санкции против губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. За что?

Норвегия ввела санкции в отношении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Норвегия ввела санкции в отношении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Основной причиной стало похищение украинских детей. Сейчас российскими семьями усыновлено не менее 125 депортированных украинских детей, - пишет сайт thebarentsobserver.com, запрещенный на территории РФ.

То, что автор текста называет «похищением детей», на самом деле обретение нового дома детьми из ДНР, которые остались без родителей. В октябре 2022 года 11 сирот приехали в Мурманскую область, чтобы жить в семье. Для ребятишек созданы все условия, им помогают с учебой, дополнительным образованием, посещением культурных мероприятий и т.д.

Напомним: в девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза есть ряд персональных ограничений против конкретных лиц. Наряду с вице-премьером Татьяной Голиковой, министрами труда, юстиции, просвещения, науки и образования и другими в него вошел и Андрей Чибис.

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