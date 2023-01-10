Дорогу на Териберку открыли после метели

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 14.00 10 января проезд открыт.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
9 января в Мурманской области разыгралась непогода. Из-за метели и сильного ветра в регионе закрыли несколько дорог.
Так, с 17.00 понедельника запретили проезд по дороге Кола-Серебрянские ГЭС с 32 по 135+570 километры и автоподъезду к Териберке. Как сообщает «Мурманскавтодор», с 14.00 10 января проезд открыт.
Раннее открыли дорогу Заполярный-Сальмиярви.
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