Дорогу на Териберку открыли после метели

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 14.00 10 января проезд открыт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 января в Мурманской области разыгралась непогода. Из-за метели и сильного ветра в регионе закрыли несколько дорог.

Так, с 17.00 понедельника запретили проезд по дороге Кола-Серебрянские ГЭС с 32 по 135+570 километры и автоподъезду к Териберке. Как сообщает «Мурманскавтодор», с 14.00 10 января проезд открыт.

Раннее открыли дорогу Заполярный-Сальмиярви.

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