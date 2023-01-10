В минтрансе региона рассказали, какие дороги отремонтируют в Мурманске в этом году

Общая протяженность участков ремонта в 2023 году составит более 14 километров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минтрансе Мурманской области сообщили, какие участки дорог обновят в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске.

Так, ремонт запланирован на 20 объектах во всех округах областного центра. Общая протяженность участков ремонта в 2023 году составит более 14 километров.

Будут отремонтированы: ул. Алексея Хлобыстова, ул. Старостина, ул. Челюскинцев, ул. Советская (р-н Росляково), ул. Декабристов, ул. Профсоюзов, два участка на Верхне-Ростинское шоссе, ул. Шевченко, ул. Коммуны, ул. Карла Либкнехта, ул. Молодежная (р-н Росляково), ул. Полярные Зори, просп. Героев-североморцев, ул. Калинина ,ул. Карла Маркса , ул. Планерная, ул. Шмидта, проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной, ул. Георгия Седова, подъездная дорога к Центру детского и юношеского туризма «Парус».

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