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НовостиОбщество10 января 2023 6:40

В начальной школе в Мончегорске отменили занятия из-за сильного ветра

Непогода сохранится еще сутки
Ника СВЕТЛОВА
Сильный ветер закончится в Заполярье только 11 января.

Сильный ветер закончится в Заполярье только 11 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 9 января в Мурманской области усилился ветер, объявлено штормовое предупреждение.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мончегорске 10 января отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1 по 4 классы включительно, - сообщили в администрации города.

При этом в других городах и 9, и 10 числа занятия не отменялись. Сильный ветер закончится только в среду, 11 января.

Из-за непогоды закрыта дорога на Териберку.

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