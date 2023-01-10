На расселение из аварийного жилья в Мурманской области дополнительно выделили 972 миллиона рублей

В Мурманске активизируют работу по сносу аварийных домов. Фото: Олег ФИЛОНОК

Правительство Мурманской области выделило дополнительно из бюджета 972 миллиона рублей на расселение северян из аварийного жилья. Эта сумма будет разделена на два года - 2023 и 2024. Так, в этом году будут задействованы 309,3 миллиона рублей.

- Дополнительные средства областного бюджета будут направлены в том числе и на строительство новых домов в целях переселения граждан из аварийного жилья. Всего на расселение из областного бюджета в 2023 году выделен 1,1 миллиарда рублей, что в 4 раза превышает объем финансирования на 2002 год, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: в Мурманске активизируют работу по сносу аварийных домов, ранее провели их инвентаризацию. Планируется, что в 2023 году снесут 20 таких построек.

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