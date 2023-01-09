После падения Ан-2 с десятью пассажирами на борту в Ненецком АО возбудили уголовное дело

На месте работаю спасатели.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Днем 9 января самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в десяти километрах от поселка Каратайка в Ненецком Автономном округе. На борту находились 12 человек, в том числе 10 пассажиров. Двое погибли, есть пострадавшие.
- После случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Также на месте работаю спасатели.
Каратайка находится в 370 километрах от Нарьян-Мара. Раз в неделю сюда летает Ан-2.
Напомним: самолет Москва-Мурманска задерживается с вылетом из-за непогоды.
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