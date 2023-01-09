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НовостиОбщество9 января 2023 14:14

К месту крушения Ан-2 в Ненецком АО пробиваются на снегоходах и вертолете

В результате авиакатастрофы погибли два человека
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Два человека погибли, пока не сообщается, были они пилотами или пассажирами.

Два человека погибли, пока не сообщается, были они пилотами или пассажирами.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 15.15 9 января поступило сообщение о крушении самолет Ан-2 в десяти километрах от поселка Каратайка в Ненецком АО. Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

Всего в самолете находились 12 человек, включая двух членов экипажа. Два человека погибли, пока не сообщается, были они пилотами или пассажирами.

- К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете, - сообщили в МЧС Ненецкого АО.

Каратайка расположена на правом берегу реки Янгарей примерно в 20 километрах от Баренцева моря. Местные жители занимаются оленеводством, также сюда прилетают туристы. Раз в неделю из Нарьян-Мара летает Ан-2 или Ми-8.

На другом транспорте - гусеничном, кроме снегоходов, можно проехать только летом.

Напомним: 7 января пассажирский Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью.

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