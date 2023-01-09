К месту крушения Ан-2 в Ненецком АО пробиваются на снегоходах и вертолете

Два человека погибли, пока не сообщается, были они пилотами или пассажирами.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 15.15 9 января поступило сообщение о крушении самолет Ан-2 в десяти километрах от поселка Каратайка в Ненецком АО. Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.
Всего в самолете находились 12 человек, включая двух членов экипажа. Два человека погибли, пока не сообщается, были они пилотами или пассажирами.
- К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете, - сообщили в МЧС Ненецкого АО.
Каратайка расположена на правом берегу реки Янгарей примерно в 20 километрах от Баренцева моря. Местные жители занимаются оленеводством, также сюда прилетают туристы. Раз в неделю из Нарьян-Мара летает Ан-2 или Ми-8.
На другом транспорте - гусеничном, кроме снегоходов, можно проехать только летом.
Напомним: 7 января пассажирский Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru