К месту крушения Ан-2 в Ненецком АО пробиваются на снегоходах и вертолете

Два человека погибли, пока не сообщается, были они пилотами или пассажирами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 15.15 9 января поступило сообщение о крушении самолет Ан-2 в десяти километрах от поселка Каратайка в Ненецком АО. Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

Всего в самолете находились 12 человек, включая двух членов экипажа. Два человека погибли, пока не сообщается, были они пилотами или пассажирами.

- К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете, - сообщили в МЧС Ненецкого АО.

Каратайка расположена на правом берегу реки Янгарей примерно в 20 километрах от Баренцева моря. Местные жители занимаются оленеводством, также сюда прилетают туристы. Раз в неделю из Нарьян-Мара летает Ан-2 или Ми-8.

На другом транспорте - гусеничном, кроме снегоходов, можно проехать только летом.

Напомним: 7 января пассажирский Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Вологодской областью.

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