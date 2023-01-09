11 января жителей Мурманска приглашают встретить «Первый рассвет»

10 января - последний день полярной ночи в Мурманске.
Фото: Олег ФИЛОНОК
10 января - последний день полярной ночи в Мурманске. Уже 11 числа северяне и гости столицы Заполярья смогут увидеть первые со 2 декабря лучи Солнца - на Солнечной горке пройдет традиционная акция «Первый рассвет».
- Первый восход можно будет наблюдать в 12.43. Продолжительность светового дня составит 26 минут, - сообщили в администрации Мурманска.
Солнечная горка находится за комплексом «Кречет», с 12.00 до 14.00 пройдет развлекательная программа.
Напомним: последним местом, откуда полярная ночь уйдет из Мурманской области, станет полуостров Рыбачий.
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