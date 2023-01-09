«Это словно другой мир». Парящий из-за морозов Кольский залив сняли на видео

8 января Кольский залив был скрыт туманом. Красивое явление сняли на видео.
Фото: Ника СВЕТЛОВА
8 января столбик термометра в Мурманске опустился ниже -20. Из-за этого северяне и гости города могли наблюдать красивое явление - парящий Кольский залив.
Кольский залив, согреваемый течением Гольфстрим, за всю историю метеонаблюдений замерзал всего несколько раз, в последний раз это случалось зимой 1997/1998 годов. Но в морозные дни лед образуется вдоль берега.
- Залив замерзает не из-за сильных морозов, а когда морская вода в нем становится более пресной. Так, до 1935 года было опреснение, и в зиму 1935/36 годов Кольский залив замерз, - рассказал «КП»-Мурманск» кандидат географических наук, заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института РАН, председатель Мурманского областного отделения РГО Денис Моисеев.
8 января Кольский залив был скрыт туманом. Красивое явление сняли на видео.
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