Двое жителей Мурманской области погибли в страшном ДТП в Карелии

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibddkareliya

Утром 6 января в Пряжинском районе Карелии произошло страшное ДТП, в котором погибли два жителя Мурманской области. Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла вблизи деревни Киндасово, на 388 километре автодороги Р-21 «Кола».

- По предварительным данным, 40-летний водитель Skoda, житель Мурманской области, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Suzuki, - отметили в ведомстве.

На месте ДТП погибли водитель Skoda и его 40-летняя пассажирка. Еще двух пассажиров, а также 61-летнюю водителя Suzuki, госпитализировали с тяжелыми травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

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