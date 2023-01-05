В МЧС предупредили жителей Мурманской области о риске пожаров из-за аномальных морозов

Северян призывают осторожнее использовать обогреватели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область идут морозы, холода также подступают и к другим регионам, где-то они даже будут аномальными. В МЧС региона просят северян быть осторожнее, так как из-за такой погоды растет риск пожаров.

- В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. А сопутствующими факторами тяжелых последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми, - уточнила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Главные правила - использовать только исправные приборы, выключать их, если уходите из дома, не включать сразу много техники, не давать детям играть с ней, не сушить на электронагревателях белье.

- Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться, - уточнили в МЧС.

Напомним: в Хибинах высок риск схода лавин.

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