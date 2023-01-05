Впервые в Мурманской области пройдет «Зимандра». Фото: Олег ФИЛОНОК

6 и 7 января в Мончегорске впервые пройдет семейный фестиваль «Зимандра». Активности разместятся сразу на четырех площадках: на площади Революции, в парке им. Бровцева, Ленинградской набережной и горнолыжном курорте «Лопарьстан».

- 6 января все желающие по предварительной регистрации могут принять участие в костюмированном лыжном заезде «Снежный карнавал». Также только в этот день пройдет спуск по горнолыжному склону на фэтбайках и турнир по игре в снежки – юкигассен. Только 7 января пройдет лыжная гонка «Остаться на лыжне» и можно будет попробовать свои силы в бамперболе. В зависимости от дня различается программа мастер-классов — 6 января пройдут мастер-классы по изготовлению свечей, рисованию и декору пряников, а 7 января – мастер-классы по изготовлению декоративных фонариков и приготовлению варенья, - рассказали организаторы мероприятия.

Вход на фестиваль будет бесплатным, некоторые активности тоже, а вот за другие надо будет заплатить.

Напомним: в группе «КП»-Мурманск» в ВК идет розыгрыш сертификата на двоих на айсфлоатинг — купание в специальном костюме в озере.

Программу «Зимандры» можно найти здесь.

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