«Намордник висел на шее». В Оленегорске стафф напал на глухую и слепую собаку

Пострадавшей собаке предстоит долгое лечение. Фото: Марина Крамаренко

Жительница Оленегорска Марина Крамаренко рассказала о неприятной ситуации, которая случилась с ней и ее питомцем. На ее 12-летнюю цвергшнауцера во время прогулки напал стаффордширский терьер.

- Мою глухую, слепую и беззубую старушку на улице Космонавтов порвал стаф или фенотип стафа, причем моя была в наморднике, на стафе намордник висел на шее, хозяин вел ее просто на поводке. Какое замыкание произошло в голове у собаки, не известно, просто не понравилась, слава богу остались живы, предстоит долгое лечение, - написала Марина Крамаренко на своей странице в «ВКонтакте».

Сейчас она ищет очевидцев нападения и записи с видеорегистраторов.

Напомним: в Мурманской области утвердили правила содержания домашних животных. В том числе были ужесточены правила выгул собак.

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