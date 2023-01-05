«Это такой страх, вы даже не представляете». В Кандалакше голый мужчина выскакивал перед машинами

Голого мужчину заметили в центре Кандалакши. Фото: Борис КУДРЯВОВ

4 января в Кандалакше заметили мужчину, для которого праздники проходят чересчур бурно, - он гулял по центру города абсолютно голым.

- Я его встретила у первой школы. Это такой страх, вы себе представить не можете... Он повернул на пешеходный переход к поликлинике и чуть не попал под машину, выскочил на проезжую часть дороги и кидался под колеса, слышала удар по телу, но правда, он встал и пошел в сторону центра, а случись чего, отвечать пришлось бы водителю! - написала в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) Елена Жидких.

ГологоФото: vk.com/kandaone

На данный момент не известно, задержали ли северянина.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru