Транспортная прокуратура начала проверку из-за пожара на рефрижераторе «Принцесса Арктики» в порту Мурманска

Пожар мог начаться из-за сварочных работ. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Днем 4 января в рыбном порту Мурманска загорелся рефрижератор «Принцесса Арктики». Сообщение о пожаре поступило в 14.25, ликвидировали его в 16.12.

- По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации морского транспорта в связи с возгоранием на нижней палубе судна ООО «Арктик Шиппинг» на 22-м причале, - сообщили в надзорном ведомстве.

Причиной возгорания могли стать сварочные работы. В момент начала пожара на борту находились семь человек.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru