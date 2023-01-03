Сотрудники ОМОН «Медведь» обеспечили безопасность «Поезда Деда Мороза» в Мурманске

Поезд с Дедом Морозом прибыл в Мурманск 3 января, и в тот же день снова отправился в путь. Фото: правительство Мурманской области

3 января в Мурманске на день сделал остановку «Поезд Деда Мороза», волшебный состав встречали сотни северян - как взрослые, так и дети. Чтобы праздник прошел без происшествий, на железнодорожном вокзале в Мурманске работали сотрудники ОМОН «Медведь» Росгвардии.

- Личный состав ОМОН Росгвардии на постоянной основе усиливает наружные наряды правоохранительных органов во время проведения различных мероприятий на территории Мурманской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уже вечером 3 января состав снова тронулся в путь, чтобы 5 января прибыть в Выборг. В 2022 году поезд прибывал в Мурманск 13 января.

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