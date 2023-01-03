Из горящего дома в Оленегорске спасли трех человек

Пожар случился в одной из квартир. Фото: МЧС по Мурманской области

Рано утром 3 января в Оленегорске случился пожар в девятиэтажке на улице Иванова, 5. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 5.10.

- Обгорел диван в общем коридоре на площади 0,5 квадратных метра. Спасены 3 человека, 4 человека эвакуированы, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар ликвидировали на 20 минут.

Напомним: на улице Фадеев Ручей в Мурманске мужчина неудачно запустил фейерверк, залпы которого полетели прямо в жилой дом.

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