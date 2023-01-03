В первый день 2023 года в Мурманской области на свет появились семь малышей

Родители первого родившегося в 2023 году малыша получили в подарок от главы региона Андрея Чибиса сертификат в один из крупных детских магазинов и поздравительный букет. Фото: минздрав Мурманской области

В минздраве Мурманской области сообщили данные, сколько детей появилось на свет в первый день 2023 года. 1 января в Заполярье родились семь малышей: шесть мальчиков и одна девочка.

- Первым новорожденным малышом в новом году в регионе стал мальчик, который появился на свет в акушерском отделении Апатитско-Кировской центральной городской больницы в 2.45 минут (вес – 4550 г, рост – 57 см). Это четвертый ребенок в семье апатитчан Вероники и Петра. В семье уже растут две дочки и сын. Первого малыша в 2023 году назвали Лев, - сообщили в минздраве региона.

С начала 2022 года численность населения Мурманской области сократилась. Так, по данным Мурманскстата на сентябрь, регион потерял по разным причинам 4,6 тысячи северян.

Напомним: полицейские и общественники устроили сказочное представление для детей из ЛНР и ДНР. Ребята с удивлением встречали новогодних волшебников на пороге дома.

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