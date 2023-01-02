В Мурманской области эпидемия гриппа идет на спад

Самый высокий риск заразиться гриппом - у детей и пожилых.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Этой зимой Мурманскую область атаковали сразу три болезни: коронавирус, сезонные ОРВИ и грипп (в том числе свиной).
Если до Нового года наблюдался рост заболевших гриппом, то сейчас ситуация стабилизируется.
- На 51 неделе 2022 года темп регистрации снизился на 15,1% по сравнению с прошлой неделей, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.
Несмотря на это, расслабляться северянам рано. В этом сезоне в стране уже были летальные случаи от свиного гриппа, но в Мурманской области, к счастью, таких не было.
Более всего гриппу подвержены дети и люди старше 65 лет.
Напомним: в декабре четыре школы в Мурманске ушли на удаленный режим работы из-за большого числа заболевших учеников.
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