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НовостиОбщество2 января 2023 13:13

В Мурманской области эпидемия гриппа идет на спад

Но расслабляться северянам рано
Ника СВЕТЛОВА
Самый высокий риск заразиться гриппом - у детей и пожилых.

Самый высокий риск заразиться гриппом - у детей и пожилых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой зимой Мурманскую область атаковали сразу три болезни: коронавирус, сезонные ОРВИ и грипп (в том числе свиной).

Если до Нового года наблюдался рост заболевших гриппом, то сейчас ситуация стабилизируется.

- На 51 неделе 2022 года темп регистрации снизился на 15,1% по сравнению с прошлой неделей, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Несмотря на это, расслабляться северянам рано. В этом сезоне в стране уже были летальные случаи от свиного гриппа, но в Мурманской области, к счастью, таких не было.

Более всего гриппу подвержены дети и люди старше 65 лет.

Напомним: в декабре четыре школы в Мурманске ушли на удаленный режим работы из-за большого числа заболевших учеников.

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