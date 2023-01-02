В Апатитах задержали пьяного водителя

29-летний апатитчанин не раз садился пьяным за руль.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Апатитах сотрудники ДПС остановили Chevrolet, за рулем которого сидел 29-летний пьяный водитель.
- Сотрудниками полиции были выявлены у северянина признаки алкогольного опьянения. Проведенная процедура показала положительный результат. Содержание алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составило 0.889 мг/л, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Пьяным северянин сел за руль не в первый раз. Так, в июле 2020-го его уже останавливали и привлекали к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В этот раз ему грозит уже лишение свободы до двух лет. На данный момент апатитчанин находится под подпиской о невыезде.
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