В Апатитах задержали пьяного водителя

29-летний апатитчанин не раз садился пьяным за руль. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Апатитах сотрудники ДПС остановили Chevrolet, за рулем которого сидел 29-летний пьяный водитель.

- Сотрудниками полиции были выявлены у северянина признаки алкогольного опьянения. Проведенная процедура показала положительный результат. Содержание алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составило 0.889 мг/л, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пьяным северянин сел за руль не в первый раз. Так, в июле 2020-го его уже останавливали и привлекали к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В этот раз ему грозит уже лишение свободы до двух лет. На данный момент апатитчанин находится под подпиской о невыезде.

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