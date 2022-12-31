Надеваешь специальный костюм - и в ледяную воду. Что такое айсфлоатинг в Мурманской области

Специальный костюм позволяет даже в ледяной воде быть сухим и в тепле. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

6 и 7 января в Мончегорске впервые пройдет семейный фестиваль «Зимандра». В программе — лыжные заезды, юкигассен, заезд на собачьих упряжках, купание в озере, мастер-классы, арктическая кухня и многое другое.

Есть и особенные развлечения. Так, на площадке Лумболка SPA можно будет попробовать айсфлоатинг — это купание в специальном костюме в озере. Гидрокостюм надевают прямо на одежду, поэтому человеку будет и сухо, и теплу.

У северян есть возможность бесплатно попробовать айсфлоатинг. В группе «КП»-Мурманск»в «ВКонтакте» проходит розыгрыш сертификата на двоих. Спешите участвовать и выиграть яркие впечатления, которые точно украсят эти праздники!

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