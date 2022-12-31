«Сибирского здоровья и кавказского долголетия». Бойцы 200-й мотострелковой бригады Северного флота поздравили северян с полей СВО

Бойцы с полей СВО поздравили северян с праздниками. Фото: скриншот видео/t.me/opershtab_murmansk

Пока одни отмечают Новый год дома, других смена 2022-го на 2023-й встретил на полях боев. Участники спецоперации от Мурманской области - бойцы 200-й мотострелковой бригады Северного флота - поздравили северян с праздниками.

- Мы хотим вам пожелать сибирского здоровья, кавказского долголетия. И хотим сказать, что мы всегда будем на страже правопорядка, - обратились к землякам бойцы.

Напомним: военнослужащий Северного флота рассказал о мужестве и самоотверженности своих боевых товарищей, который находятся на спецоперации.

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