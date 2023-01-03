Мурманская область оказалась в середине рейтинга самых пьющих регионов

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» оценили субъекты страны по уровню трезвости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» оценили субъекты страны по уровню... трезвости.

Из 85 позиций Мурманская область заняла 40-ю. Самыми пьющими регионами оказались Еврейская АО, Ненецкий АО, Магаданская область и Камчатский край. Самыми трезвыми - Чечня, Ингушетия, Дагестан и Москва.

В основу исследования легли шесть показателей: число умерших от отравления алкоголем; количество человек с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; существующий уровень ограничений на продажу алкогольных напитков в каждом конкретном регионе.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов страны.

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