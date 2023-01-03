Мурманская область оказалась в середине рейтинга самых пьющих регионов

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» оценили субъекты страны по уровню трезвости.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» оценили субъекты страны по уровню... трезвости.
Из 85 позиций Мурманская область заняла 40-ю. Самыми пьющими регионами оказались Еврейская АО, Ненецкий АО, Магаданская область и Камчатский край. Самыми трезвыми - Чечня, Ингушетия, Дагестан и Москва.
В основу исследования легли шесть показателей: число умерших от отравления алкоголем; количество человек с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; существующий уровень ограничений на продажу алкогольных напитков в каждом конкретном регионе.
Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru