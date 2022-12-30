Парковку автомобилей на улице Хлобыстова в Мурманске запретят

Водителей просят учитывать эту информацию, соблюдать ПДД. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 февраля 2023 года в Мурманске на улице Хлобыстова запретят остановку и стоянку всего транспорта. Об изменении в организации дорожного движения сообщили в администрации города.

Так, парковка будет запрещена на участке дороги по улице Алексея Хлобыстова - от проспекта Героев-североморцев до улицы Свердлова - круглосуточно вдоль нечетной стороны улицы и с 22.00 до 6.00 вдоль четной стороны улицы.

Водителей просят учитывать эту информацию, соблюдать ПДД.

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