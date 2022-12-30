В Мурманске горела база отдыха «Кречет»

Примерно через полтора часа пожар ликвидировали. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 29 декабря в Мурманске тушили базу отдыха «Кречет», что находится на Восточно-объездной дороге. Сообщение о пожаре в хозпостройке поступило в экстренные службы в 21.52.

- Сгорела кровля по всей площади - 72 квадратных метра, обгорели стены и мебель на площади 60 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На месте работали 26 человек. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Примерно через полтора часа пожар ликвидировали. На месте работали 26 человек.

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